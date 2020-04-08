Таксисту, участвовавшему в расправе над Ксенией Каторгиной, продлили арест до июля
Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест Михаилу Ахметвалиеву, который обвиняется в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Водитель такси стал одним из трех членов банды, расправившихся с молодой мамой ради автомобиля Audi Q7.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста на 3 месяца. Ахметвалиев пробудет за решеткой до 12 июля 2020 года. Ранее арест также продлили другому участнику банды – цыгану Михаилу Федоровичу.
Напомним, что молодую маму убили на Уралмаше. Тело девушки нашли в колодце у Северного кладбища.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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