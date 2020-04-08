Свердловский губернатор попросил женщин отложить заботу о своей красоте
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жительницам региона с просьбой в период самоизоляции не пользоваться услугами подпольных парикмахеров, чтобы не подвергать опасности свое здоровье, и здоровье близких людей.
Об этом глава региона сообщил, отвечая на вопросы своих подписчиков. Все вопросы и ответы – по ссылке.
Пока из-за сложной эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге и Свердловской области в связи со вспышкой коронавируса работа парикмахерских и салонов красоты временно приостановлена.
- Знаю, как вы трепетно относитесь к своему внешнему виду. Прошу вас потерпеть, не стричься у ваших мастеров подпольно, не делать маникюр на дому, - написал Евгений Куйвашев.
По словам главы региона, в Италии люди слишком поздно поняли, какую серьезную угрозу представляет коронавирус. Там после начала эпидемии продолжали пользоваться, в том числе и услугами парикмахеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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