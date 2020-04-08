2020-04-08T10:39:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Свердловский губернатор попросил женщин отложить заботу о своей красоте

Работа парикмахеров и маникюрщиц временно запрещена
Лев ИСТОМИН
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Губернатор беспокоится о здоровье уральских женщинГубернатор беспокоится о здоровье уральских женщинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жительницам региона с просьбой в период самоизоляции не пользоваться услугами подпольных парикмахеров, чтобы не подвергать опасности свое здоровье, и здоровье близких людей.

Об этом глава региона сообщил, отвечая на вопросы своих подписчиков. Все вопросы и ответы – по ссылке.

Пока из-за сложной эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге и Свердловской области в связи со вспышкой коронавируса работа парикмахерских и салонов красоты временно приостановлена.

- Знаю, как вы трепетно относитесь к своему внешнему виду. Прошу вас потерпеть, не стричься у ваших мастеров подпольно, не делать маникюр на дому, - написал Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в Италии люди слишком поздно поняли, какую серьезную угрозу представляет коронавирус. Там после начала эпидемии продолжали пользоваться, в том числе и услугами парикмахеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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