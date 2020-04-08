2020-04-08T10:21:33+03:00
Общество

Плохая уборка, отсутствие масок и толпы гуляющих: на что жалуются екатеринбуржцы, звоня по «горячей линии»

Только за последние три дня на нее обратились больше ста человек
Мария Трапезникова
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Только за последние три дня на "горячую линию" позвонили больше ста человекТолько за последние три дня на "горячую линию" позвонили больше ста человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутаты Гордумы Екатеринбурга решили составить рейтинг жалоб горожан, которые поступают на их «горячую линию» по коронавирусу. Только за последние три дня на нее позвонили больше ста человек.

- Больше всего жителей беспокоит отсутствие медицинских масок в аптеках и магазинах. Темой каждого второго обращения на линию стало отсутствие уборки в подъездах многоквартирных домов и на придомовой территории, - рассказали в пресс-службе ЕГД.

Горожане жалуются, что УК не проводят даже влажную уборку – не говоря уже о дезинфекции, которая просто необходима в условиях пандемии COVID-19. Еще одна из тем, которая беспокоит жителей, - свалки и отсутствие дворников около дома.

- Сильное беспокойство горожан вызывает и недоступность в условиях пандемии многих медицинских услуг. Беременных женщин волнует, как пройти плановое УЗИ. Людей с хроническими заболеваниям – как попасть на прием в больницу, чтобы продлить рецепт на лекарства. Во многих обращениях люди просят открыть муниципальные стоматологии, - добавили в ЕГД.

Ну, и, пожалуй, еще одна тема для недовольства – огромное количество людей на улицах, которые не соблюдают режим самоизоляции. На этот счет даже высказывался губернатор Куйвашев.

Все поступившие на «горячую линию» заявления были зафиксировано и взяты в работу. Еще раз, телефоны для жалоб и помощи ЕГД: 8 (905) 895-32-77 или 8 (343) 376-43-80. Точно такая же линия работает и в мэрии Екатеринбурга: 8 (343) 304-12-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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