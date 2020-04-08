Плохая уборка, отсутствие масок и толпы гуляющих: на что жалуются екатеринбуржцы, звоня по «горячей линии»
Депутаты Гордумы Екатеринбурга решили составить рейтинг жалоб горожан, которые поступают на их «горячую линию» по коронавирусу. Только за последние три дня на нее позвонили больше ста человек.
- Больше всего жителей беспокоит отсутствие медицинских масок в аптеках и магазинах. Темой каждого второго обращения на линию стало отсутствие уборки в подъездах многоквартирных домов и на придомовой территории, - рассказали в пресс-службе ЕГД.
Горожане жалуются, что УК не проводят даже влажную уборку – не говоря уже о дезинфекции, которая просто необходима в условиях пандемии COVID-19. Еще одна из тем, которая беспокоит жителей, - свалки и отсутствие дворников около дома.
- Сильное беспокойство горожан вызывает и недоступность в условиях пандемии многих медицинских услуг. Беременных женщин волнует, как пройти плановое УЗИ. Людей с хроническими заболеваниям – как попасть на прием в больницу, чтобы продлить рецепт на лекарства. Во многих обращениях люди просят открыть муниципальные стоматологии, - добавили в ЕГД.
Ну, и, пожалуй, еще одна тема для недовольства – огромное количество людей на улицах, которые не соблюдают режим самоизоляции. На этот счет даже высказывался губернатор Куйвашев.
Все поступившие на «горячую линию» заявления были зафиксировано и взяты в работу. Еще раз, телефоны для жалоб и помощи ЕГД: 8 (905) 895-32-77 или 8 (343) 376-43-80. Точно такая же линия работает и в мэрии Екатеринбурга: 8 (343) 304-12-18.
ИСТОЧНИК KP.RU
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