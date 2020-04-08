2020-04-08T10:16:31+03:00
Общество

Свердловские волонтеры подарили цветы фармацевтам и врачам больницы в Арамиле

Так добровольцы решили поблагодарить работников аптеки
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено Аптечной сетью «Радуга».Фото: предоставлено Аптечной сетью «Радуга».
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Волонтеры, которые помогают пенсионерам в период самоизоляции, решили порадовать фармацевтов аптек и врачей в городе Арамиле. Добровольцы подарили букеты роз тем, кто из-за коронавируса вынужден работать в два раза больше обычного.

- Сейчас как никогда важно быть вместе и просто смотреть немного дальше своей «зоны комфорта». Потому что за ней — долгие смены медиков, фармацевтов, пожилые, которые в особой группе риска. И им всем очень важна поддержка, - рассказали в Аптечной сети «Радуга».

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Свердловской области введен режим самоизоляции до 20 апреля. Выходить на улицу можно только в магазин, аптеку и на прогулку с собаками. Но пенсионерам, которые находится в группе риска, выходить из квартир не рекомендуется. По этому по хозяйству по жилым людям сейчас помогают волонтеры.

Как это происходит, смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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