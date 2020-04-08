2020-04-08T10:01:15+03:00
Происшествия

«Вылил растворитель и бросил спичку»: пьяный уралец поджег прохожего посреди кладбища и оказался в тюрьме

Его отправили на 13 лет в колонию строгого режима
Мария Трапезникова
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Его отправили на 13 лет в колонию строгого режимаЕго отправили на 13 лет в колонию строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбурге отправили под суд жителя Нижнего Тагила, 24-летнего Ивана Толстых, которого обвиняют сразу по двум статьям: «Грабеж» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В середине августа 2018 года молодой человек вместе с еще одним неизвестным пришли на Широкореченское кладбище, будучи очень пьяными. И понимая, что у них закончилось спиртное, а денег не было с собой, они решили ограбить прохожего. Для начала они попросили дать им немного мелочи, но мужчина им отказал.

- Тогда они догнали потерпевшего, выхватили из его рук пакет с пластиковой бутылкой, в которой был растворитель, несколько раз ударили его и обокрали: забрали сотовый телефон и 1000 рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После этого Толстых взял растворитель и вылил на прохожего, поджег спичку и бросил на одежду прохожего. Тот получил ожоги 2-3 степени площадью 40% поверхности всего тела и погиб спустя несколько дней в больнице.

Толстых свою вину в преступлении полностью признал. Верх-Исетский суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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