Цыгану, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, продлили арест

8 Апр 2020 2020-04-08T10:11:50+03:00

Федорович участвовал в расправе вместе с сожительницей и таксистом Маратом Ахметвалиевым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Михаил Федорович принимал участие в заседание суда по конференц-связи

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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Михаилу Федоровичу, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, предполагаемый преступник принимал участие в заседании по конференц-связи.

Суд принял решение оставить Федоровича в СИЗО до 12 июля 2020 года. Таким образом цыган проведет за решеткой восемь месяцев. Ранее Федорович рассказывал, что готов сотрудничать со следствием.

Предполагаемые убийцы признали вину лишь частичноФото: Алексей БУЛАТОВ

Ксению Каторгину убили осенью прошлого года. Когда девушка отправилась на встречу с потенциальными покупателями автомобиля, на нее напали трое жителей Челябинской области: Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Ксении искали всем городом пять дней, но безуспешно. А когда предполагаемых убийц удалось задержать, тело нашли в колодце у Северного кладбища.

Ксению убили 10 октября 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU