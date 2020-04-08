Цыгану, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Михаилу Федоровичу, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной. Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, предполагаемый преступник принимал участие в заседании по конференц-связи.
Суд принял решение оставить Федоровича в СИЗО до 12 июля 2020 года. Таким образом цыган проведет за решеткой восемь месяцев. Ранее Федорович рассказывал, что готов сотрудничать со следствием.
Предполагаемые убийцы признали вину лишь частичноФото: Алексей БУЛАТОВ
Ксению Каторгину убили осенью прошлого года. Когда девушка отправилась на встречу с потенциальными покупателями автомобиля, на нее напали трое жителей Челябинской области: Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Ксении искали всем городом пять дней, но безуспешно. А когда предполагаемых убийц удалось задержать, тело нашли в колодце у Северного кладбища.
Ксению убили 10 октября 2019 года. Фото: СОЦСЕТИ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге выбирают меру пресечения подозреваемым в убийстве молодой мамы. В зале суда - трое человек (подробности)
Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)
Убили, а тело бросили в колодец: пропавшая Ксения Каторгина найдена мертвой.Тело девушки нашли на Уралмаше (подробнее)
Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге. Рассказываем хронологию событий, предшествовавших исчезновению Ксении Каторгиной (подробнее)
Появилось видео, на котором убийца Ксении Каторгиной показывает, как сбрасывал тело в колодец.Свердловский областной суд изберет меру пресечения троим задержанным (подробнее)
«Будут благодарны любой помощи»: начался сбор средств на похороны Ксении Каторгиной. С разрешения родственников публикуем реквизиты банковской карты (подробнее)
Работал таксистом и воспитывал троих детей: что известно о мужчине, подозреваемом в убийстве Ксении Каторгиной на Уралмаше. Мужчина показал, где было спрятано тело убитой девушки (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Убийство Ксении Каторгиной»