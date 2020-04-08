2020-04-08T09:38:23+03:00
Общество

Уральцы задарили цветами медиков, сражающихся с коронавирусом

Врачам СОКБ №1 и ГКБ №40 вручили около трех тысяч шикарных букетов
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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Жители Свердловской области, владеющие одним из тепличных хозяйств в Екатеринбурге, решили отблагодарить медиков, сражающихся с COVID-19, и подарили им много цветов. Около трех тысяч шикарных букетов получили СОКБ №1, ГКБ №40, куда сейчас госпитализируют всех пациентов с подтвержденным коронавирусом.

- На фоне всей этой массовой негативной информации о коронавирусе мы решили подарить цветы сотрудникам свердловских больниц, которые сейчас находится, можно сказать, на передовой, чтобы хоть немного поднять им настроение, - рассказала директор теплиц Светлана Демина.

Уральцы уже побывали в нескольких больницах и планируют продолжить дарить цветы и другим медикам, в других городах. У врачей сейчас действительно тяжелый период – из-за высоких нагрузок им приходится работать практически в круглосуточном режиме.

Мы, кстати, в выходные рассказывали, как жители Академического решили подбодрить медиков и устроили очень трогательный флешмоб – они вышли на балконы своих квартир и зааплодировали. У многих такая добрая акция вызвала слезы на глазах.

А звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников записал новую песню, которую посвятил всем врачам, сражающимся с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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