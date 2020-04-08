На Урале задержали воришку, который находился в федеральном розыске

8 Апр 2020 2020-04-08T09:19:12+03:00

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Свердловские росгвардейцы в Невьянске задержали 33-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске, потому что долгое время скрывался от суда. Силовикам была передана ориентировка, по которой они быстро нашли разыскиваемого.

- При проверке личности информация о том, что он действительно числился в федеральном розыске, подтвердилась. Уроженец поселка Цементный [находится в Невьянском ГО – прим.ред.] ранее уже привлекался к ответственности за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Мужчину поймали на очередной краже в конце октября прошлого года. На него завели уголовное дело, однако на судебное заседание он не явился, поэтому его и объявили в розыск. Сейчас он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU