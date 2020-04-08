2020-04-08T09:19:12+03:00
Происшествия

На Урале задержали воришку, который находился в федеральном розыске

Мужчина не явился на заседание суда
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Урале задержали воришку, который находился в федеральном розыскеНа Урале задержали воришку, который находился в федеральном розыскеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловские росгвардейцы в Невьянске задержали 33-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске, потому что долгое время скрывался от суда. Силовикам была передана ориентировка, по которой они быстро нашли разыскиваемого.

- При проверке личности информация о том, что он действительно числился в федеральном розыске, подтвердилась. Уроженец поселка Цементный [находится в Невьянском ГО – прим.ред.] ранее уже привлекался к ответственности за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Мужчину поймали на очередной краже в конце октября прошлого года. На него завели уголовное дело, однако на судебное заседание он не явился, поэтому его и объявили в розыск. Сейчас он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за урагана сразу несколько свердловских поселков остались без электричества
В Свердловской области возникли проблемы с дистанционным обучением
Таксисту, участвовавшему в расправе над Ксенией Каторгиной, продлили арест до июля
Скачал приложение и снял деньги с карты: уралец обокрал свою бабушку на пять тысяч рублей
Свердловский губернатор попросил женщин отложить заботу о своей красоте
Плохая уборка, отсутствие масок и толпы гуляющих: на что жалуются екатеринбуржцы, звоня по «горячей линии»
Свердловские волонтеры подарили цветы фармацевтам и врачам больницы в Арамиле
«Вылил растворитель и бросил спичку»: пьяный уралец поджег прохожего посреди кладбища и оказался в тюрьме
Цыгану, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, продлили арест
Уральцы задарили цветами медиков, сражающихся с коронавирусом
На Урале задержали воришку, который находился в федеральном розыске
Стадион «Екатеринбург Арена» попросил горожан остаться дома
На Урале разыскивают мужчину, сбежавшего от следствия
Уральские заключенные сшили медицинские маски на 8,5 миллионов
Екатеринбуржец выплатил штрафы на 14 тысяч только после того, как у него забрали права
Екатеринбуржцев будут за 20 дней предупреждать об установке новых знаков
Под Екатеринбургом завершились поиски 15-летней школьницы
В центре Екатеринбурга за 28,5 миллионов продают бывшую пивоварню