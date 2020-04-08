Стадион «Екатеринбург Арена» попросил горожан остаться дома

8 Апр 2020 2020-04-08T09:06:23+03:00

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Минувшим вечером на цифровом фасаде центрального стадиона «Екатеринбург Арена» появилась надпись «Оставайтесь дома». Так владельцы решили поддержать горожан, которым вынужденно пришлось остаться дома из-за режима самоизоляции. Который, кстати, продлится до 20-го апреля.

- «Екатеринбург Арена», конечно, очень ждет, когда жизнь вновь войдет в привычное русло, и тысячи уральцев займут места на трибунах. Но пока, учитывая ситуацию, все же просит остаться дома, - поделились видео в оперштабе по борьбе с коронавирусом на Урале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771663" frameborder="0"></iframe> Надпись на стадионе "Екатеринбург Арена".Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом на Урале

Напомним, что всероссийскую акцию «Оставайтесь дома» уже поддержали те жители Екатеринбурга, которые дома остаться не могут из-за специфики своей работы: врачи, пожарные, коммунальщики и полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU