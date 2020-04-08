Стадион «Екатеринбург Арена» попросил горожан остаться дома
Минувшим вечером на цифровом фасаде центрального стадиона «Екатеринбург Арена» появилась надпись «Оставайтесь дома». Так владельцы решили поддержать горожан, которым вынужденно пришлось остаться дома из-за режима самоизоляции. Который, кстати, продлится до 20-го апреля.
- «Екатеринбург Арена», конечно, очень ждет, когда жизнь вновь войдет в привычное русло, и тысячи уральцев займут места на трибунах. Но пока, учитывая ситуацию, все же просит остаться дома, - поделились видео в оперштабе по борьбе с коронавирусом на Урале.
Надпись на стадионе "Екатеринбург Арена".Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом на Урале
Напомним, что всероссийскую акцию «Оставайтесь дома» уже поддержали те жители Екатеринбурга, которые дома остаться не могут из-за специфики своей работы: врачи, пожарные, коммунальщики и полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU
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