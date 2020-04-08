Уральские заключенные сшили медицинские маски на 8,5 миллионов
Свердловские колонии активно подключились к борьбе против пандемии коронавируса, которая разбушевалась во всем мире, во всей стране и, в частности, в области. Региональные учреждения ГУФСИН заключили контракты с государственными, муниципальными и коммерческими организациями на пошив медицинских масок на сумму больше 8,5 миллионов рублей.
- Заключенные уже сшили 17 306 лицевых защитных масок для обеспечения безопасности немедицинских работников УИС в период несения службы, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Ранее мы рассказывали, что пандемия затронула и уральские тюрьмы – в них временно приостановили «передачки» для заключенных, а в СИЗО №1 в Екатеринбурге даже ввели казарменный режим, согласно которому часть сотрудников будет работать вахтовым методом, не соприкасаясь с внешним миром, в течение 15 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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