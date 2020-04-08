Екатеринбуржец выплатил штрафы на 14 тысяч только после того, как у него забрали права

8 Апр 2020 2020-04-08T08:01:00+03:00

В «коллекции» водителя их было 25 – и все за нарушение ПДД

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Автомобилист из Екатеринбурга выплатил все штрафы только после того, как у него забрали права. В «коллекции» водителя их было 25 – за нарушение ПДД на общую сумму в 14 тысяч рублей.

- Добровольно оплатить долги гражданин не спешил. Судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве на управление ТС, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

И такая мера подействовала на горе-водителя – он сразу же поспешил выплатить все свои штрафы, чтобы вернуть права и, соответственно, машину. Как рассказали приставы, только за первые три месяца работы было выплачено больше 50 миллионов рублей по штрафам, которые задолжали свердловские водители. Это больше 71 тысячи исполнительных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU