2020-04-08T08:01:00+03:00
Общество

Екатеринбуржец выплатил штрафы на 14 тысяч только после того, как у него забрали права

В «коллекции» водителя их было 25 – и все за нарушение ПДД
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Изменить размер текста:

Автомобилист из Екатеринбурга выплатил все штрафы только после того, как у него забрали права. В «коллекции» водителя их было 25 – за нарушение ПДД на общую сумму в 14 тысяч рублей.

- Добровольно оплатить долги гражданин не спешил. Судебным приставом-исполнителем была применена одна из мер принудительного характера – ограничение в специальном праве на управление ТС, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

И такая мера подействовала на горе-водителя – он сразу же поспешил выплатить все свои штрафы, чтобы вернуть права и, соответственно, машину. Как рассказали приставы, только за первые три месяца работы было выплачено больше 50 миллионов рублей по штрафам, которые задолжали свердловские водители. Это больше 71 тысячи исполнительных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за урагана сразу несколько свердловских поселков остались без электричества
В Свердловской области возникли проблемы с дистанционным обучением
Таксисту, участвовавшему в расправе над Ксенией Каторгиной, продлили арест до июля
Скачал приложение и снял деньги с карты: уралец обокрал свою бабушку на пять тысяч рублей
Свердловский губернатор попросил женщин отложить заботу о своей красоте
Плохая уборка, отсутствие масок и толпы гуляющих: на что жалуются екатеринбуржцы, звоня по «горячей линии»
Свердловские волонтеры подарили цветы фармацевтам и врачам больницы в Арамиле
«Вылил растворитель и бросил спичку»: пьяный уралец поджег прохожего посреди кладбища и оказался в тюрьме
Цыгану, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной, продлили арест
Уральцы задарили цветами медиков, сражающихся с коронавирусом
На Урале задержали воришку, который находился в федеральном розыске
Стадион «Екатеринбург Арена» попросил горожан остаться дома
На Урале разыскивают мужчину, сбежавшего от следствия
Уральские заключенные сшили медицинские маски на 8,5 миллионов
Екатеринбуржец выплатил штрафы на 14 тысяч только после того, как у него забрали права
Екатеринбуржцев будут за 20 дней предупреждать об установке новых знаков
Под Екатеринбургом завершились поиски 15-летней школьницы
В центре Екатеринбурга за 28,5 миллионов продают бывшую пивоварню