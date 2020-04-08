2020-04-08T07:38:41+03:00
Общество

Екатеринбуржцев будут за 20 дней предупреждать об установке новых знаков

Соответствующее постановление подписал Александр Высокинский
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцев будут за 20 дней предупреждать об установке новых знаковЕкатеринбуржцев будут за 20 дней предупреждать об установке новых знаковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Екатеринбурга, а, в частности, водителей, теперь будут за 20 дней предупреждать об установке новых дорожных знаков. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

- Порядок был разработал в целях предупреждения ДТП на дорогах местного значения, а также в целях обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и законных интересов, - сообщается в официальной документации.

Фото: официальная документация

Фото: официальная документация

Новые правила касаются знаков: «Въезд запрещен», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца», «Дорога с односторонним движением», «Выезд на дорогу с односторонним движением». Кроме того, под правила попадает и дорожная разметка: «Сплошная линия» и «Двойная сплошная». Информация об изменениях будет публиковаться на портале Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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