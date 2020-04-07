Отложите поездку до лучших времен: свердловских водителей предупредили о непогоде

7 Апр 2020 2020-04-07T20:02:47+03:00

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На Свердловскую область надвигается непогода – завтра, 8 апреля, синоптики обещают шквальный ветер с порывами до 30 м/сек и сильные метели. Поэтому Свердловская Госавтоинспекция напомнила водителям о правилах безопасности на дороге во время непогоды.

- ГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам перенести поездки в регионы с неблагоприятными метеоусловиями на более благоприятное время. В случае, если это невозможно, водителям необходимо выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий и состоянии дороги. Кроме того, в такую погоду ни в коем случае нельзя ездить на летней резине, - напомнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Из-за штормового предупреждения на федеральных трассах в соседних регионах, Курганской и Тюменской областях, уже ограничено движение для грузового и общественного транспорта. У нас в регионе сегодня днем спасатели МЧС также предупредили о штормовом предупреждении и рассказали о правилах безопасности во время непогоды. Их советы можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU