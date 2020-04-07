В Екатеринбурге из окна девятого этажа выпала женщина
В Екатеринбурге на ЖБИ из окна выпала женщина. Трагедия произошла во второй половине дня на Сыромолотова 11Б. По словам очевидцев, женщина могла выпасть с балкона девятого этажа, где было открыто окно.
- Предварительно не криминал, - рассказали в СК по Свердловской области. - Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе не исключается несчастный случай.
Фото: Инцидент Екатеринбург
Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Сотрудники полиции осмотрели место трагедии и опросили соседей женщины.
Напомним, вчера под окнами 17-этажки на Соболева 21/6 обнаружили тело 18-летнего студента. Сейчас следователи устанавливают причины его смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU