2020-04-07T19:39:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге из окна девятого этажа выпала женщина

Следственный комитет не исключает, что это был несчастный случай
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге на ЖБИ из окна выпала женщина. Трагедия произошла во второй половине дня на Сыромолотова 11Б. По словам очевидцев, женщина могла выпасть с балкона девятого этажа, где было открыто окно.

- Предварительно не криминал, - рассказали в СК по Свердловской области. - Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе не исключается несчастный случай.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Фото: Инцидент Екатеринбург

Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Сотрудники полиции осмотрели место трагедии и опросили соседей женщины.

Напомним, вчера под окнами 17-этажки на Соболева 21/6 обнаружили тело 18-летнего студента. Сейчас следователи устанавливают причины его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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