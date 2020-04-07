Политолог: если Трампу – Луну, то нам – Антарктиду

7 Апр 2020 2020-04-07T17:35:02+03:00

Наш ответ Трампу не заставил себя ждать: ему - копать на Луне, а нам - снега разгребать Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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В любой кризис, который охватывает большую часть мира, появляются амбициозные проекты. Так произошло и теперь, когда президент США Дональд Трамп подписал Указ о космической деятельности на Луне и других небесных объектах. Что интересует американцев? Ответ очевиден – полезные ископаемые.

В документ черным по белому написано, что Вашингтон не считает космос в качестве глобального пространства, поэтому американские корпорации получают юридическую возможность использовать любые внеземные объекты, пишет KP.RU.

Однако в двух соглашениях 1967 и 1979 годов есть запрет на территориальные претензии в отношении космических объектов. Однако теперь США эти документы предпочитает игнорировать. В Кремле после громкого заявления Дональда Трампа уже назвали его точку зрения неприемлемой.

Как же быть России в этой ситуации?

- Если Трамп начал диктовать в космосе новые правила игры, осуждать его за это глупо. Экспансия в космос, это вопрос хоть и близкого, но завтрашнего дня, следует понять, как реагировать России уже сегодня, - рассказывает КП политолог Михаил Фрибмен. – Можно заявить, что мы больше не считаем себя связанными Договором об Антарктиде 1959 года, и претендуем на более плотное участие в жизни шестого континента. Хотя бы на том основании, что ровно 200 лет назад наши русские мореплаватели его и открыли.

По словам политолога, в России есть прекрасный опыт создания военных баз в Арктике, а также добычи полезных ископаемых в этих местах. Тем более, пока остальному миру пока совсем не до этого.

ИСТОЧНИК KP.RU