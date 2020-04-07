Власти Новоуральска передумали полностью закрывать город из-за вспышки коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T16:41:48+03:00

Ограничения на въезд и выезд должны были начаться с 7 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти закрытого Новоуральска передумали ужесточать пропускной режим. До этого, чтобы избежать в городе случаев заражения пандемией коронавируса, местный оперативный штаб принял решение полностью закрыть Новоуральск для въезда и выезда. Исключение должно было быть сделано только для новоуральцев, работающих в других городах. При этом предприятия должны были входить в список, деятельность которых разрешена региональными властями в период самоизоляции.

Ограничения должны были начаться с 7 апреля. Накануне горожане выстроились в огромные очереди, нарушая требования социальной дистанции, чтобы успеть получить право покидать город.

На следующий день, 7 апреля, городские власти приняли решение отменить ужесточения пропускного режима. Об этом говорится на сайте администрации Новоуральска.

- Принято решение о сохранении для жителей Новоуральского городского округа прежнего пропускного режима, - говорится на официальном сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU