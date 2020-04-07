2020-04-07T16:30:28+03:00
Общество

В Екатеринбурге на 80 % выросло число аварий, произошедших по вине водителей

Увеличилось число ДТП и количество погибших
Алина СУРИНА
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За три месяца в Екатеринбурге произошло 243 аварииЗа три месяца в Екатеринбурге произошло 243 аварииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ГИБДД Екатеринбурга подсчитали количество аварий за три месяца 2020 года. По данным статистики, по сравнению с прошлым годом, их количество увеличилось. Всего за это время произошло 243 ДТП. Кроме того за этот период в авариях погибло больше человек, чем в прошлом году - 13 человек. Еще 311 получили различные травмы.

- В сравнению с аналогичным периодом прошлого года по числу ДТП зарегистрирован рост на 0,4%, по числу погибших более чем на 18 %. Число пострадавших в дорожных авариях сократилось на 1,9 %, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

По словам сотрудников ГИБДД, основной причиной аварий по-прежнему остается нарушение ПДД водителями транспортных средств. По этой причине произошло более 80 % всех ДТП. При этом зарегистрирован рост на 22,2 % числа ДТП, совершенных водителями, у которых на момент ДТП было подтверждено состояние опьянения.

Наиболее частым нарушением ПДД со стороны водителей, приведшим к дорожным авариям, стал выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также несоблюдение очередности проезда перекрестка.

В госавтоинспекции города рассказали, что также увеличилось количество погибших пешеходов и пассажиров. Кроме того зафиксирован рост столкновений транспортных средств на 4,7 %. Всего было зарегистрировано 112 дорожных аварий, в результате которых погибли шесть человек, что на 100% больше за аналогичный период прошлого года.

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, быть бдительными, внимательными и помнить, что от действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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