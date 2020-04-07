Депутаты попросили мэра Екатеринбурга отказаться от самопиара за бюджетные деньги

7 Апр 2020 2020-04-07T15:14:42+03:00

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Недавно депутаты Гордумы Екатеринбурга отказались тратить почти 12 миллионов рублей на свой пиар в средствах массовой информации. По мнению народных избранников, эти бюджетные деньги можно направить на решение неотложных проблем города.

Теперь об этом же депутаты попросили главу Екатеринбурга Александра Высокинского. Тем более, пиарить пока особо нечего.

- Поведение мэра города Александра Высокинского: пока никаких толковых самостоятельных решений. Только трансляция областных указаний и бестолковые предложения типа закрытия торговли алкоголем. В экономическом пакете мер имени Высокинского опять одни обещания и апелляции к областной власти, - пишет на своей странице в Facebook депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. – Впрочем, Гордума рассмотрит, может что-то дельное и появится. Но нужно понимать, что по закону депутаты не могут вносить предложения и поправки, связанные с деньгами. Это прерогатива только исполнительной власти.

По словам депутата Гордумы Тимофея Жукова, он вместе с коллегами подготовил письмо на имя Высокинского с просьбой пересмотреть траты на пиар мэра в СМИ.

- Медицине деньги нужны больше, чем пиар Администрации. Люди и так оценят положительные изменения в жизни, без каких-либо публикаций в СМИ. Так даже честнее, - заключает депутат Жуков.

ИСТОЧНИК KP.RU