2020-04-07T14:56:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Станислав Полозов: прививка от коронавируса не поможет

Биохакер рассказал, в чем хитрость COVID-19
Лев ИСТОМИН
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Борьба с коронавирусом растянется надолгоБорьба с коронавирусом растянется надолгоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ученые называют коронавирус хитрым и тяжелым. Переболевшие COVID-19 в будущем могут столкнуться с иммунным конфликтом. Об этом KP.RU рассказал молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов.

Опасность коронавируса:

1. Коронавирус прекрасно входит во взаимодействие с ферментом давления человека, «притворяясь» гормоном, который участвует в регуляции давления. Именно поэтому COVID-19 бьет, прежде всего, по людям с гипертонией, лишним весом и по диабетикам.

2. Отдаленные последствия вируса еще не исследованы, коронавирус быстро мутирует. Уже сегодня могут быть три вида этого вируса. При этом в каждом регионе он изменяется по-своему.

Прививка от коронавируса не поможет его вылечить, но поможет легче перенести болезнь, это снизит вероятность летальных исходов на порядок. В последнее время статистика по заболеваемости COVID-19 начала стремительно молодеть: 40% зараженных под аппаратом ИВЛ – это граждане в возрасте от 18 до 40 лет.

Может это происходит потому, что вирус мутирует, а может из-за огромного движения антипрививочников, которое действует в России после развала СССР. В Китае – родился – получили прививку, женился – получи прививку, а у нас женщины с детьми бегают и говорят, что не будут их ставить.

* Станислав Полозов – работал в нескольких серьезных научных проектах, занимается направлением замедления старения человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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