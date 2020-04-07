2020-04-07T11:37:35+03:00
Политика

Премьер Мишустин: границы регионов закрывать нельзя

Такая мера, по мнению главы федерального кабмина, недопустима
Лев ИСТОМИН
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Михаил Мишустин поправил установки губернаторовМихаил Мишустин поправил установки губернаторовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с резким осуждением решения некоторых губернаторов закрыть границы регионов, назвав такие решения недопустимыми.

Из-за самовольных решений глав регионов часть жителей не могли попасть на территорию регионов. Однако после того, как об этом стало известно в Москве, проблема оперативно разрешилась, пишет KP.RU.

Кроме этого, Михаил Мишустин подчеркнул, что в России по-прежнему разрешена доставка продуктов питания и товаров на дом. Но, несмотря на это, в нескольких регионах власть стала препятствовать грузоперевозкам. В нынешней ситуации во время вспышки коронавируса и периоде самоизоляции, по словам премьера, важно помогать компаниям и службам, которые делают жизнь россиян проще, а не мешать им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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