Еще три уральца излечились от коронавируса
Из ГКБ №40 в Екатеринбурге выписали еще троих пациентов, которые болели коронавирусом. Об этом рассказали в свердловском оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь общее количество выздоровевших - 25 человек.
Однако сегодня стало известно о еще семи зараженных, которых доставили в инфекционное отделение 40-й больницы. Поэтому теперь их общее зафиксированное число - 51 человек.
- Состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще четырех - средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.
Всего в России на сегодняшний день - 7 497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе страны. За весь период - 58 смертей и 494 выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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