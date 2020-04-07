Еще три уральца излечились от коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T10:43:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Из ГКБ №40 в Екатеринбурге выписали еще троих пациентов, которые болели коронавирусом. Об этом рассказали в свердловском оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь общее количество выздоровевших - 25 человек.

Однако сегодня стало известно о еще семи зараженных, которых доставили в инфекционное отделение 40-й больницы. Поэтому теперь их общее зафиксированное число - 51 человек.

- Состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще четырех - средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Всего в России на сегодняшний день - 7 497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе страны. За весь период - 58 смертей и 494 выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU