Надежду Бабкину ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ: последние новости о состоянии здоровья певицы

7 Апр 2020 2020-04-07T10:39:11+03:00

Шесть дней родные артистки скрывали информацию о том, что она попала в больницу

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Народная артистка РСФСР, певица Надежда Бабкина 1 апреля была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы с обширной двусторонней пневмонией.

Сейчас стало известно, что певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Родные Надежды Бабкиной почти шесть дней скрывали информацию о ее госпитализации.

У пациентки взяли два анализа на коронавирус, они дали отрицательный результат. При этом, клиническая картина болезни оценивается как «абсолютно коронавирусная».

Сейчас Надежда Бабкина находится в тяжелом, но стабильном состоянии, есть положительная динамика. Высока вероятность полноценного выздоровления, пишет сайт KP.RU.

По словам родственников певицы, она не контактировала с теми, кто мог болеть коронавирусом. Однако недавно на своем юбилее Надежда Бабкина общалась с Александром Буйновым, а тот за несколько дней до этого побывал на «коронавирусной» вечеринке с участием Льва Лещенко. Кстати, сам Лев Валерианович полностью вылечился от коронавируса и выписан домой.

ИСТОЧНИК KP.RU