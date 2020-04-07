Под Екатеринбургом школьники угнали машину, чтобы покататься

7 Апр 2020 2020-04-07T10:35:56+03:00

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В Березовском, что под Екатеринбургом, несколько школьников решили угнать машину, чтобы покататься на ней. Полицейские заметили их на трассе «Екатеринбург - Реж - Алапаевск» во время рейда по нарушению правил ПДД. Машину остановили, однако водитель, который сидел за рулем, проигнорировал требование и попытался скрыться.

- Тогда экипаж ДПС начал преследование и оперативно передал информацию находившемуся в Реже наряду ГИБДД, который ринулся на помощь коллегам, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В итоге, полицейские заметили машину, которая была припаркована на обочине. Водитель и два пассажира попытались сбежать в лес, но их успели задержать. Они признались, что угнали машину, чтобы покататься. А двигатель запустили путем скрутки проводов в замке зажигания.

- Оказалось, что это 15-летние подростки, жители Березовского. Также выяснилось, что парень, находившийся за рулем, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, и сейчас он состоит на специализированном учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - добавили в ГИБДД.

А собственник угнанной машины узнал об этом от сотрудников полиции, которые связались с ним после задержания подростков. Он рассказал, что оставил автомобиль вечером на стоянке возле дома, и добавил, что он не был оборудован сигнализацией.

На подростков завели уголовное дело. Максимальный срок, который им теперь грозит, - лишение свободы до пяти лет. Сейчас ведется дознание, а машину поместили на стоянку. После проведения следственных действий его вернут владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU