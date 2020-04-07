2020-04-07T11:20:11+03:00
Происшествия

«Сил у тонущего почти не оставалось»: екатеринбуржца представили к награде МЧС за спасение утопающего

Инженер Евгений Щукин проходил мимо городского пруда, как вдруг заметил какое-то движение подо льдом
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Жителя Екатеринбурга Евгения Щукина, который в начале апреля на городском пруду вытащил из-подо льда утопающего, представили к награде МЧС - ему выдали медаль «За спасение погибающих на водах».

ЧП произошло днем 1 апреля. Мужчина, гуляя по тонкому льду городского пруда, провалился в воду. На помощь ему тут же подоспели случайно оказавшиеся рядом сотрудники областной больницы №2. Среди них был и инженер больницы Евгений.

- Когда работники прибежали к месту происшествия, сил у утопающего почти не оставалось - голова его периодически скрывалась под водой, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Медлить было нельзя, поэтому Евгений решился на отчаянный шаг: при помощи деревянного щита, ползком по тонкому льду он направился к утопающему, постоянно окликая его.

Добравшись до полыньи, он подтянул щит к тонущему мужчине и тем самым помог выбраться на поверхность льда. Вместе они ползком добрались до берега, где их встретили остальные очевидцы. Спасенный мужчина от госпитализации отказался, сказав, что живет где-то поблизости и сам сможет добраться до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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