«Сил у тонущего почти не оставалось»: екатеринбуржца представили к награде МЧС за спасение утопающего
Жителя Екатеринбурга Евгения Щукина, который в начале апреля на городском пруду вытащил из-подо льда утопающего, представили к награде МЧС - ему выдали медаль «За спасение погибающих на водах».
ЧП произошло днем 1 апреля. Мужчина, гуляя по тонкому льду городского пруда, провалился в воду. На помощь ему тут же подоспели случайно оказавшиеся рядом сотрудники областной больницы №2. Среди них был и инженер больницы Евгений.
- Когда работники прибежали к месту происшествия, сил у утопающего почти не оставалось - голова его периодически скрывалась под водой, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Медлить было нельзя, поэтому Евгений решился на отчаянный шаг: при помощи деревянного щита, ползком по тонкому льду он направился к утопающему, постоянно окликая его.
Добравшись до полыньи, он подтянул щит к тонущему мужчине и тем самым помог выбраться на поверхность льда. Вместе они ползком добрались до берега, где их встретили остальные очевидцы. Спасенный мужчина от госпитализации отказался, сказав, что живет где-то поблизости и сам сможет добраться до дома.
ИСТОЧНИК KP.RU