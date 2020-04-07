Свердловским школьникам выдадут sim-карты для обучения на «удаленке»
Свердловским школьникам, у которых нет Интернета или снижена скорость для подключения, выдадут sim-карты, чтобы обучаться на дому. Департамент образования уже передал карты руководителям школ и вузов.
- Кроме того, была собрана информация по школьникам, у родителей которых не было возможности приобрести электронные средства обучения, и передал ее в Минобразования и молодежной политики Свердловской области, - рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. - Закупленное или имеющееся школьное оборудование руководители общеобразовательных организаций передали семьям на временное пользование.
В департаменте образования также отметили, что родители, чьи дети-школьники еще не получили временные компьютеры или планшеты с Интернетом, могут обратиться с этой просьбой напрямую к руководителю школы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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