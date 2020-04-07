Сразу три свердловских города получили в подарок новые «скорые»

7 Апр 2020 2020-04-07T08:35:22+03:00

В них есть все необходимое для оказания экстренной медпомощи

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Сразу три города Свердловской области - Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Североуральск - получили в подарок новенькие машины скорой помощи. В них есть все необходимое для оказания экстренной медпомощи.

Машины были произведены в 2020 году. Они обладают повышенной проходимостью, оснащены средствами радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, а также современным медоборудованием.

Фото: региональный департамент информполитики

- В распоряжении дежурных бригад будут находиться автоматические дефибрилляторы, электрокардиографы, комплекты подачи газа, облучатели, приборы для измерения глюкозы в крови и сатурации, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Кроме того, в машинах есть шины для транспортной иммобилизации при травмах и несколько укладок - общепрофильная, акушерская и реанимационная.

ИСТОЧНИК KP.RU