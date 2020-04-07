Сразу три свердловских города получили в подарок новые «скорые»
Сразу три города Свердловской области - Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Североуральск - получили в подарок новенькие машины скорой помощи. В них есть все необходимое для оказания экстренной медпомощи.
Машины были произведены в 2020 году. Они обладают повышенной проходимостью, оснащены средствами радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, а также современным медоборудованием.
Фото: региональный департамент информполитики
- В распоряжении дежурных бригад будут находиться автоматические дефибрилляторы, электрокардиографы, комплекты подачи газа, облучатели, приборы для измерения глюкозы в крови и сатурации, - рассказали в региональном департаменте информполитики.
Кроме того, в машинах есть шины для транспортной иммобилизации при травмах и несколько укладок - общепрофильная, акушерская и реанимационная.
ИСТОЧНИК KP.RU