2020-04-07T08:35:22+03:00
Общество

Сразу три свердловских города получили в подарок новые «скорые»

В них есть все необходимое для оказания экстренной медпомощи
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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Сразу три города Свердловской области - Каменск-Уральский, Краснотурьинск и Североуральск - получили в подарок новенькие машины скорой помощи. В них есть все необходимое для оказания экстренной медпомощи.

Машины были произведены в 2020 году. Они обладают повышенной проходимостью, оснащены средствами радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, а также современным медоборудованием.

Фото: региональный департамент информполитики

Фото: региональный департамент информполитики

- В распоряжении дежурных бригад будут находиться автоматические дефибрилляторы, электрокардиографы, комплекты подачи газа, облучатели, приборы для измерения глюкозы в крови и сатурации, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Кроме того, в машинах есть шины для транспортной иммобилизации при травмах и несколько укладок - общепрофильная, акушерская и реанимационная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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