«Вручили постановление и отправили по домам»: в Екатеринбург привезли свердловчан, вывезенных из Киргизии

7 Апр 2020 2020-04-07T08:19:20+03:00

Все они здоровы и не имеют признаков ОРВИ

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Минувшим вечером в Кольцово приземлился эвакуационный борт «Уральских авиалиний», который вывез из Киргизии 35 россиян. Большинство прилетевших оказались жителями Свердловской области, еще трое - жители Якутии. Их троих поместили под наблюдение медиков в Верхнепышминскую центральную горбольницу, которую ранее подготовли как резервную площадку для временной изоляции тех, кто вернулся из-за границы.

А вот остальным пассажирам, уральцам, вручили постановления санврачей об обязательной самоизоляции и отправили на две недели домой. На 10-й день у всех возьмут контрольный тест на коронавирус.

- Все пассажиры здоровы, они не имеют признаков ОРВИ. В целях дополнительной безопасности прибывшие не посещали терминалов аэропорта, сразу по прилету был проведен тепловизионный контроль, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на Урале. - По домам всех свердловчан развели специально подготовленными автобусами.

Всех россиян вернули обратно домой благодаря работе МИД РФ, Минтранса России, правительства Свердловской области и авиакомпании «Уральские авиалинии». Напомним, что ранее все чартерные рейсы были отменены, поскольку Правительство РФ постановило закрыть границы страны даже для эвакуационных самолетов.

Кстати, вчера мы писали про людей, которые нарушили режим обязательной самоизоляции и вышли из дома. Двух из них оштрафовали на 500 рублей, а вот третьего - на 15 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU