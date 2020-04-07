Обвиняется в изнасиловании: следователи Екатеринбурга ищут пострадавших от рук южанина

7 Апр 2020 2020-04-07T08:05:06+03:00

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Следственный комитет по Свердловской области ищет тех, кто мог пострадать от рук 69-летнего гражданина одной из бывших союзных республик. Мужчину обвиняют в изнасиловании. Сейчас но находится под стражей.

- По версии следствия, преступление было совершено летом 2018 года в районе автостоянки вблизи дома №83 по улице Колхозников в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Там он работал охранником, до апреля 2020 года он там же жил, в вагончике.

Следователи считают, что это был не единичный случай изнасилования, которое совершил мужчина. Поэтому просят всех, кому что-либо известно о подобных возможных преступлениях, обращаться по телефонам: 8 (343) 266-64-18, 8 (343) 210-92-17, 8 (343) 210-97-25. Или прийти лично по адресу: Екатеринбург, улица Московская, 158 (кабинет №2). Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU