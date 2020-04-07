В Екатеринбурге закрыли автомойку и центр детских праздников из-за того, что они нарушили карантин

7 Апр 2020 2020-04-07T07:10:24+03:00

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В Екатеринбурге приставы закрыли автомойку и центр, который занимается организацией детских праздников, из-за того, что они нарушили режим самоизоляции, который ввел на территории области губернатор Куйвашев. На оба заведения приставы возбудили исполнительное производство.

- Деятельность центра ООО «Феерита-Е» была приостановлена на 33 дня, деятельность автомойки на улице Восточная, 7А - на 32 дня, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Входные группы опечатаны. Руководство предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области введен до 20 апреля. Согласно нему, выходить из дома теперь можно только за редким исключением. Однако не так давно губернатор расширил список тех организаций, которым можно работать в период карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU