2020-04-07T06:52:48+03:00
Общество

На Урале синоптики объявили штормовое предупреждение

Сегодня в некоторых районах ожидается сильный ветер до 25 м/сек
Мария Трапезникова
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На Урале синоптики объявили штормовое предупреждениеНа Урале синоптики объявили штормовое предупреждениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Свердловской области синоптики из Уралгидрометцентра объявили штормовое предупреждение. Во вторник, 7 апреля, в отдельных районах региона ожидается очень сильный ветер - до 25 м/сек. В горах - очень сильный мокрый снег и гололед.

Чуть ранее мы рассказывали о погоде на начало этой недели - и, судя по всему, будет холодно, пасмурно и снежно, так что еще точно не время переобувать машину на летнюю резину и доставать легкие куртки.

Вот несколько правил безопасности во время сильного ветра от свердловских спасателей МЧС:

Во-первых, находясь в здании, при сильном ветре закройте все окна и двери, проветрив надежность их закрытия. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня и, по возможности, отключите электроприборы.

Во-вторых, если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ЛЭП, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.

В-третьих, водителям необходимо быть максимально бдительными и внимательными за рулем. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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