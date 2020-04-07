2020-04-07T06:04:26+03:00
Происшествия

Сезон дачных пожаров открыт: в Екатеринбурге за ночь сгорели несколько садовых домиков и баня

К счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим вечером, около 21:45, в диспетчерскую МЧС поступило тревожное сообщение о пожаре в коллективном саду на Московском тракте, в границах Екатеринбурга. На место оперативно отправились три бригады спасателей из 10 человек.

- На площади в 150 квадратных метров огонь уничтожил несколько садовых домиков и частную баню, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, по данным спасателей, в пожаре никто не пострадал. Справиться с огнем удалось только к 23:17, а разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили к 03:07.

Кстати, не так давно мы писали про технику безопасности во время открытия дачных сезонов, чтобы одно неосторожное действие случайно не привело к пожару. Памятку от МЧС мы публиковали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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