2020-04-06T18:15:05+03:00
Общество

В Свердловской области возникли перебои с выдачей детского питания

Проблему обещают решить до конца апреля
Лев ИСТОМИН
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Поставки детского питания скоро возобновятся в полном объемеПоставки детского питания скоро возобновятся в полном объемеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области возникли перебои с выдачей молодым мамам бесплатного детского питания. При этом, в поликлиниках не могут ответить на вопрос, с чем связан дефицит продуктов для малышей. Поэтому одна из жительниц Екатеринбурга обратилась с вопросом напрямую к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

- Непродолжительное время на так называемых «молочных кухнях» по объективным причинам сухие молочные смеси были в ограниченном количестве. И это не связано с коронавирусом. До конца апреля мы полностью закроем потребность в них, все будут обеспечены бесплатным детским питанием в полном объеме, - заверил молодую маму малыша Евгений Куйвашев.

Также глава региона добавил, что сейчас в Екатеринбурге и Свердловской области выписывают рецепты на детское питание на два месяца вперед – по июнь включительно. Все рецепты в период самоизоляции медики самостоятельно разнесут по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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