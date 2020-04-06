В Свердловской области возникли перебои с выдачей детского питания

6 Апр 2020 2020-04-06T18:15:05+03:00

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В Свердловской области возникли перебои с выдачей молодым мамам бесплатного детского питания. При этом, в поликлиниках не могут ответить на вопрос, с чем связан дефицит продуктов для малышей. Поэтому одна из жительниц Екатеринбурга обратилась с вопросом напрямую к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

- Непродолжительное время на так называемых «молочных кухнях» по объективным причинам сухие молочные смеси были в ограниченном количестве. И это не связано с коронавирусом. До конца апреля мы полностью закроем потребность в них, все будут обеспечены бесплатным детским питанием в полном объеме, - заверил молодую маму малыша Евгений Куйвашев.

Также глава региона добавил, что сейчас в Екатеринбурге и Свердловской области выписывают рецепты на детское питание на два месяца вперед – по июнь включительно. Все рецепты в период самоизоляции медики самостоятельно разнесут по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU