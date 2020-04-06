2020-04-06T18:04:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Свердловскую область не будут закрывать от москвичей

Губернатор Евгений Куйвашев считает, что прерывать авиасообщение между регионами нельзя
Лев ИСТОМИН
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Евгений Куйвашев считает, что авиасообщение с другими регионами прерывать незаконноЕвгений Куйвашев считает, что авиасообщение с другими регионами прерывать незаконноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 6 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова ответил на вопросы, которые волнуют уральцев в период самоизоляции.

Жители региона беспокоятся, будут ли прерывать авиасообщение между Екатеринбургом и Москвой на фоне вспышки коронавируса по всей стране. Ведь известно, что в российской столице больше всего граждан, заразившихся COVID-19.

По мнению губернатора, регионы России – это единой пространство, и прерывать авиасообщение между ними – незаконно.

- По Конституции у нас вами на территории всей страны единой правовое пространство, и прерывать авиасообщение между регионами невозможно. Это будет незаконно, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Также губернатор Свердловской области отметил, что в Москве сегодня прикладывают все усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса.

- Лучшей мерой профилактики является максимальное социальное дистанцирование, - резюмировал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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