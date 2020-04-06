Свердловскую область не будут закрывать от москвичей
В понедельник, 6 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снова ответил на вопросы, которые волнуют уральцев в период самоизоляции.
Жители региона беспокоятся, будут ли прерывать авиасообщение между Екатеринбургом и Москвой на фоне вспышки коронавируса по всей стране. Ведь известно, что в российской столице больше всего граждан, заразившихся COVID-19.
По мнению губернатора, регионы России – это единой пространство, и прерывать авиасообщение между ними – незаконно.
- По Конституции у нас вами на территории всей страны единой правовое пространство, и прерывать авиасообщение между регионами невозможно. Это будет незаконно, - подчеркнул Евгений Куйвашев.
Также губернатор Свердловской области отметил, что в Москве сегодня прикладывают все усилия, чтобы не допустить распространения коронавируса.
- Лучшей мерой профилактики является максимальное социальное дистанцирование, - резюмировал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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