6 Апр 2020 2020-04-06T17:07:00+03:00

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Сегодня стало известно, какой штраф придется заплатить уральцам, нарушившим самоизоляцию. Поправки в закон об административных правонарушениях на территории региона рассмотрел Комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности Заксобрания Свердловской области.

- Неисполнение требований правового акта Губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа, - указано в документе, опубликованном на сайте Заксобрания Свердловской области.

Согласно документу жителям Свердловской области за нарушение режима изоляции придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Юридические лица рискую получить от 200 до 500 тысяч штрафа.

Окончательно поправки к закону рассмотрят на заседании Заксобрания девятого апреля. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Напомним, третьего апреля Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в Свердловской области из-за пандемии коронавирусной инфекции до 20 апреля. Выходить из дома можно только в крайних случаях. Так, три жителя Ирбита уже поплатились за нарушение карантина. Они были отправлены домой на две недели, и получили штраф в 550 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU