В Свердловской области, чтобы остановить нарушителя, сотрудники ГИБДД прострелили колеса автомобиля

6 Апр 2020 2020-04-06T16:32:35+03:00

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В Каменске-Уральском в воскресенье вечером сотрудникам ГИБДД пришлось преследовать нетрезвого водителя, не остановившегося по требованию наряда ДПС. Инспектор патрульной службы подал водителю «Hyundai» соответствующий жест об остановке, но тот проигнорировал его и продолжил движение, при этом неоднократно выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора.

- Четыре наряда ГИБДД организовали преследование автомобиля нарушителя. Во время движения по улице Октябрьской лихач допустил касательное столкновение со встречным автомобилем «Toyota Corolla», но не остановившись, продолжил движение, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Чтобы остановить нарушителя, сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. В районе11 километра трассы «Каменск-Уральский – Усть-Багаряк» они сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем начали стрелять по колесам. Только после этого нарушитель остановил машину, но сам пытался скрыться и оказывал сопротивление при задержании.

Госавтоинспекторы выяснили, что за рулем был 33-летний мужчина - житель Челябинской области. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. За это ему грозит штраф тридцать тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За оставление места ДТП мировым судьей Красногорского судебного района жителя Челябинска лишили прав на один год, а за неповиновение законному распоряжению и требованию сотрудника полиции назначили штраф. Также водитель понесет административную ответственность за проезд на запрещающий сигнал светофора, за нарушения требований дорожных знаков, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Нарушителя поймали во время рейдовых мероприятий. С пятницы по воскресенье инспекторами ДПС задержано 144 водителя, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, еще 128 находились за рулем, но при этом они не имели водительских удостоверений: 100 водителей их никогда не получали, еще 28 были лишены за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU