2020-04-06T16:05:20+03:00
Общество

С какими вопросами жители Екатеринбурга звонят на «горячую линию» мэрии

На номер 304-12-18 за неделю поступило 11 028 звонков
Лев ИСТОМИН
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Звонки от жителей Екатеринбурга принимают круглосуточноЗвонки от жителей Екатеринбурга принимают круглосуточноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрии Екатеринбурга 6 апреля подвели предварительные итоги работы «горячей линии», которая действует по номеру 304-12-18 с начала периода самоизоляции.

Всего по этому телефону поступило 11 028 обращений, 3059 из которых – от пенсионеров старше 65 лет.

С какими вопросами обращаются жители Екатеринбурга на «горячую линию» мэрии?

Пожилые люди чаще всего задают вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи или консультаций врачей (386), покупкой продуктов и оказанием услуг (больше 500).

Также горожане других возрастов жалуются по телефону на работодателей, которые заставляют горожан работать в период самоизоляции, на организации, которые продолжают работать в обход указов президента и губернатора. Всего – 1480 сообщений.

Специалисты ведут прием звонков круглосуточно: обращения принимают и передают в Роспотребнадзор, а также в Министерство социальной политики Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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