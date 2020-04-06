С какими вопросами жители Екатеринбурга звонят на «горячую линию» мэрии

6 Апр 2020 2020-04-06T16:05:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Екатеринбурга 6 апреля подвели предварительные итоги работы «горячей линии», которая действует по номеру 304-12-18 с начала периода самоизоляции.

Всего по этому телефону поступило 11 028 обращений, 3059 из которых – от пенсионеров старше 65 лет.

С какими вопросами обращаются жители Екатеринбурга на «горячую линию» мэрии?

Пожилые люди чаще всего задают вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи или консультаций врачей (386), покупкой продуктов и оказанием услуг (больше 500).

Также горожане других возрастов жалуются по телефону на работодателей, которые заставляют горожан работать в период самоизоляции, на организации, которые продолжают работать в обход указов президента и губернатора. Всего – 1480 сообщений.

Специалисты ведут прием звонков круглосуточно: обращения принимают и передают в Роспотребнадзор, а также в Министерство социальной политики Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU