2020-04-06T16:00:50+03:00
Общество

Больницы сети «РЖД-медицина» на СвЖД оказывают помощь системе здравоохранения в регионах присутствия

Учреждения сети в Екатеринбурге, Перми, и Тюмени перевели часть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19
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Фото: предоставлено РЖД-медицинаФото: предоставлено РЖД-медицина
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Учреждения сети «РЖД-медицина» в Екатеринбурге, Перми, и Тюмени перевели часть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19.

Фото: предоставлено РЖД-медицина

Фото: предоставлено РЖД-медицина

Так, дорожная Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге с 3 апреля принимает пациентов, доставляемых бригадами скорой медицинской помощи из Верхней Пышмы. Госпитализация ведется по профилям хирургии и урологии, готовы дополнительные места в отделениях гинекологии и гнойной хирургии.

Терапевтическое и кардиологическое отделения Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Перми увеличили объемы оказания медицинской помощи жителям города (обслуживают по «скорой» больше районов). В Тюмени в железнодорожную больницу три дня в неделю привозят неотложных пациентов по хирургическому и терапевтическому профилям со всего города (раньше – один раз в неделю).

Фото: предоставлено РЖД-медицина

Фото: предоставлено РЖД-медицина

Все больницы сети «РЖД-медицина» оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами.

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На Свердловской магистрали железнодорожные учреждения здравоохранения имеются в каждом регионе. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» – одно из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Дорожная Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге с 3 апреля принимает пациентов, доставляемых бригадами скорой медицинской помощи из Верхней Пышмы.Видео: РЖД-медицина

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