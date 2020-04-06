Больницы сети «РЖД-медицина» на СвЖД оказывают помощь системе здравоохранения в регионах присутствия
Учреждения сети «РЖД-медицина» в Екатеринбурге, Перми, и Тюмени перевели часть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19.
Фото: предоставлено РЖД-медицина
Так, дорожная Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге с 3 апреля принимает пациентов, доставляемых бригадами скорой медицинской помощи из Верхней Пышмы. Госпитализация ведется по профилям хирургии и урологии, готовы дополнительные места в отделениях гинекологии и гнойной хирургии.
Терапевтическое и кардиологическое отделения Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Перми увеличили объемы оказания медицинской помощи жителям города (обслуживают по «скорой» больше районов). В Тюмени в железнодорожную больницу три дня в неделю привозят неотложных пациентов по хирургическому и терапевтическому профилям со всего города (раньше – один раз в неделю).
Фото: предоставлено РЖД-медицина
Все больницы сети «РЖД-медицина» оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами.
******
На Свердловской магистрали железнодорожные учреждения здравоохранения имеются в каждом регионе. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» – одно из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Дорожная Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге с 3 апреля принимает пациентов, доставляемых бригадами скорой медицинской помощи из Верхней Пышмы.Видео: РЖД-медицина