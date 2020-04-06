Ксения Собчак нашла способ разозлить подписчиков во время самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T15:46:08+03:00

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Ксения Собчак не была бы такой известной, если бы не умела из любой неоднозначной ситуации извлечь пользу для саморекламы. Самоизоляция в России? И тут можно эпатировать почтенную публику в социальной сети своими заявлениями: обсудят, осудят, но главное – прочитают.

Страна сегодня сидит на самоизоляции: у малого и среднего бизнеса нешуточные проблемы, многие россияне остались без работы. Но не Ксения Собчак – она пишет из дома про шикарные автомобили, фитнес «на удаленке», дорогие спортивные костюмы, продолжая пиарить раскрученные бренды премиум-класса. К этому подписчики Ксении давно привыкли: не купить, так хоть посмотреть – все вперед.

Но один из свежих постов теледивы пришелся не по вкусу даже преданным лояльным подписчикам. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Фото: Instagram Ксении Собчак

- В этом непростое время сложнее всего малому бизнесу. Маленьким компаниям, где сейчас идет борьба за выживание и за то, чтобы не увольнять людей, - написала Ксения Собчак. – Этим постом хочу поддержать замечательных девчонок, талантливых сестер-дизайнеров! Сейчас у них грандиозная распродажа.

Однако подписчикам сейчас не до высокой моды с нарядами, которые «распродают» по 75 тысяч рублей. «Что за ковер на ней?», «Хочется спросить, куда мы пойдем такими роскошными?», - комментируют пост Собчак подписчики.

По мнению владельцев магазинов одежды, покупатели которых – обычные люди, такая реклама сильно раздражает людей.

ИСТОЧНИК KP.RU