На трассе «Екатеринбург – Тюмень» на три дня вводят реверсивное движение
На трассе Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» на три дня дорожники введут реверсивное движение. На 48-м километре будут ремонтировать железнодорожный переезд. Ответственная за работы – Свердловская железная дорога.
- Движение закроют с 15 по 17 апреля, с 10:00 до 20:00, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Альтернативный объезд будет возможен через поселок Студенческий. На месте будут выставлены регулировщики.
Красным выделен вариант объезда. Фото: Уралуправтодор
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также рассчитывать время в пути.
ИСТОЧНИК KP.RU