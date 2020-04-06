2020-04-06T15:04:58+03:00
Общество

На трассе «Екатеринбург – Тюмень» на три дня вводят реверсивное движение

С 15 по 17 апреля на 48-м километре будут ремонтировать жд-переезд
Мария Трапезникова
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С 15 по 17 апреля на 48-м километре будут ремонтировать жд-переездС 15 по 17 апреля на 48-м километре будут ремонтировать жд-переездФото: Алексей БУЛАТОВ
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На трассе Р-351 «ЕкатеринбургТюмень» на три дня дорожники введут реверсивное движение. На 48-м километре будут ремонтировать железнодорожный переезд. Ответственная за работы – Свердловская железная дорога.

- Движение закроют с 15 по 17 апреля, с 10:00 до 20:00, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Альтернативный объезд будет возможен через поселок Студенческий. На месте будут выставлены регулировщики.

Красным выделен вариант объезда. Фото: Уралуправтодор

Красным выделен вариант объезда. Фото: Уралуправтодор

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также рассчитывать время в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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