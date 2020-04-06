На Урале многодетную семью переселили из разваливающегося барака только после вмешательства прокуратуры

6 Апр 2020 2020-04-06T14:57:41+03:00

Жильцы были поставлены на учет еще в 2013 году, но новое жилье так и не получили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы были поставлены на учет еще в 2013 году, но новое жилье так и не получили

Изменить размер текста: A A

В Нижней Туре, что в Свердловской области, многодетную семью, в которой трое маленьких детей, переселили из разваливающегося барака только после вмешательства прокуратуры.

- В 2013 году семья была признана малоимущей и поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье, а также включена в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако, как показала прокурорская проверка, семья до сих пор живет в многоквартирном доме, который подлежит сносу. А пересилить их могут только 2021 году. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить семье нормальное, новое жилье и переселить их из барака. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU