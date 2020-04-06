2020-04-06T14:57:41+03:00
Общество

На Урале многодетную семью переселили из разваливающегося барака только после вмешательства прокуратуры

Жильцы были поставлены на учет еще в 2013 году, но новое жилье так и не получили
Мария Трапезникова
Поделиться:
Жильцы были поставлены на учет еще в 2013 году, но новое жилье так и не получилиЖильцы были поставлены на учет еще в 2013 году, но новое жилье так и не получилиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижней Туре, что в Свердловской области, многодетную семью, в которой трое маленьких детей, переселили из разваливающегося барака только после вмешательства прокуратуры.

- В 2013 году семья была признана малоимущей и поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье, а также включена в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако, как показала прокурорская проверка, семья до сих пор живет в многоквартирном доме, который подлежит сносу. А пересилить их могут только 2021 году. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием предоставить семье нормальное, новое жилье и переселить их из барака. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области, чтобы остановить нарушителя, сотрудники ГИБДД прострелили колеса автомобиля
С какими вопросами жители Екатеринбурга звонят на «горячую линию» мэрии
Больницы сети «РЖД-медицина» на СвЖД оказывают помощь системе здравоохранения в регионах присутствия
Ксения Собчак нашла способ разозлить подписчиков во время самоизоляции
Анализы жителей Свердловской области на коронавирус больше не будут отправлять в Новосибирск
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» на три дня вводят реверсивное движение
На Урале многодетную семью переселили из разваливающегося барака только после вмешательства прокуратуры
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков: сидите дома, иначе ужесточим меры
«Оставайтесь дома»: свердловские пенсионеры получат пенсии досрочно
В Академическом построят офисный центр на 300 сотрудников
В свердловских тюрьмах запретили «передачки» из-за коронавируса
Получили переводом на карту: в Екатеринбурге двух экс-полицейских поймали на взятке в 10 тысяч
Можно ли ездить на дачу в период самоизоляции до 30 апреля в Свердловской области
ВТБ: как будут работать 500 офисов банка в апреле
В СКР назвали вероятную причину пожара с гибелью трех детей на Урале
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Получил ожоги лица и рук: на уральском заводе на рабочего обрушился столб горячей пыли из плавильной печи
За последнюю неделю марта из Екатеринбурга вывезли 300 тонн мусора и грязи