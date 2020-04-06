2020-04-06T14:55:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков: сидите дома, иначе ужесточим меры

Для нарушителей режима самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области готовят штрафы
Лев ИСТОМИН
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Павел Креков анонсировал новые санкции для нарушителей карантина и режима самоизоляцииПавел Креков анонсировал новые санкции для нарушителей карантина и режима самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация с распространением коронавируса в Свердловской области на 6 апреля остается стабильной.

22 человека с COVID-19 полностью выздоровели и отпущены домой. Только за понедельник из Городской больницы №40 в Екатеринбурге выписали 9 пациентов.

- Все случаи связаны с заграницей. Есть несколько семейных случаев. С 7 апреля мы будем руководствоваться сведениями о результатах анализов, которые мы будем получать из лаборатории в Екатеринбурге, - рассказывает вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Также Креков в очередной раз настоятельно попросил жителей Свердловской области сидеть дома, и не рисковать здоровьем, выходя на улицу. Иначе власть примет более жесткие меры для обеспечения защиты от коронавируса.

- Будут приняты дополнительные меры, усиливающие изоляцию. В первую очередь, речь идет о дополнительных штрафных санкциях. 9 апреля Заксобрание Свердловской области будет их рассматривать. Мы надеемся, что это будет способствовать более строгому соблюдению режима изоляции. Сейчас у нас достаточное количество волонтеров, общественных помощников, которые, кстати, обеспечены горячим питанием, - рассказывает Павел Креков.

По его словам, у области сегодня есть все необходимое, чтобы одни работали, а другие сидели дома.

- Обращаюсь ко всем жителям Свердловской области и Екатеринбурга с настоятельным призывом соблюдать режим самоизоляции. Сейчас действительно надо вытерпеть, чтобы приблизить благоприятный результат. Если его не будут соблюдать, то мы вынуждены будем пойти на ужесточение мер, к сожалению. УВД ориентировано на то, чтобы максимально привлекать и участковых уполномоченных, и других своих сотрудников для того, чтобы в условиях введения новых штрафных санкций наказывать тех людей, которые явно не соблюдают режим изоляции, - рассказал Павел Креков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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