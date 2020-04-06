2020-04-06T14:17:19+03:00
Общество

«Оставайтесь дома»: свердловские пенсионеры получат пенсии досрочно

Пожилых людей попросили ждать почтальонов дома до 12 апреля
Мария Трапезникова
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Пожилых людей попросили ждать почтальонов дома до 12 апреляПожилых людей попросили ждать почтальонов дома до 12 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный филиал «Почты России» доставит всем жителям Свердловской области пенсии в апреле досрочно. До 12 апреля УФПС планирует выплатить и соцпособия за текущий месяц. Все жители, которые ждут посылку, должны в этот период находиться дома.

- Уверен, что пенсионеры неукоснительно соблюдают режим самоизоляции и не покидают свои дома, и основная масса пенсионеров получит пенсии в срок до 12 апреля, - рассказал директор МР Урал Дмитрий Киселев. – Для тех, кто по каким-то причинам отсутствовал дома в эти дни – пенсию будут повторно доставлять в срок до 23 апреля. Тем не менее, обращаюсь ко всем получателям пенсий и пособий еще раз: даже если ваш выплатной день приходится на вторую половину апреля, пенсию вам принесут по месту прописки до 12 апреля. Оставайтесь дома.

Чтобы доставить пенсии свердловчанам, на работу выйдет более 1500 почтальонов. У всех, разумеется, будут медицинские маски и одноразовые перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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