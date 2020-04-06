В Академическом построят офисный центр на 300 сотрудников

6 Апр 2020 2020-04-06T14:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Академическом районе Екатеринбурга планируется строительство офисного центра. Здание площадью 10 гектаров расположится в границах улицы Амудсена и проспекта Академика Сахарова. Согласно проектной документации, опубликованной на портале городской мэрии, рядом с центром будет построена велодорожка шириной три метра и трамвайная остановка.

- Площадь здания составит 30 тысяч «квадратов», из которых восемь тысяч отдадут под торговые площади, 10 тысяч – под административные и офисные помещения, - сообщается в документации.

Фото: проектная документация

На площади в 10 гектаров планируется строительство автостоянки на 460 мест: 380 на крытой парковке и еще 80 – на открытой. А сам офисный центр будет вмещать до 300 работников. Кстати, проект сейчас находится на стадии общественных обсуждений, принять в нем участие можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU