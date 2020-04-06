Получили переводом на карту: в Екатеринбурге двух экс-полицейских поймали на взятке в 10 тысяч
В Екатеринбурге под суд отправили двух бывших полицейских, которых обвиняют в получении взятки. В начале сентября прошлого года они, занимая должности старших инспекторов ДПС, остановили водителя, который нарушил правила дорожного движения.
- Однако вместо того, чтобы надлежащим образом исполнить свои служебные обязанности, обвиняемые предложили водителю не составлять на него административный протокол взамен на передачу денег в качестве взятки в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Водитель согласился и перевел деньги на карту одного из экс-полицейских. Бывших инспекторов ГИБДД задержали и завели на них уголовное дело, которое было направлено в Ленинский суд. Теперь им грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо год исправительных работ, либо лишение свободы до года.
ИСТОЧНИК KP.RU