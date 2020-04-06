2020-04-06T12:45:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на дачу в период самоизоляции до 30 апреля в Свердловской области

Режим самоизоляции действует в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 марта по 20 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
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До старта дачного сезона 2020 на Урале осталось меньше месяцаДо старта дачного сезона 2020 на Урале осталось меньше месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга и Свердловской области продолжают жить в режиме самоизоляции, который предварительно продлится из-за вспышки коронавируса до 20 апреля. Между тем, из-за теплой погоды и ранней весны многие уральцы интересуются: можно ли ездить на дачу в период самоизоляции?

- Конечно, перемещения сегодня нежелательны. Если же у вас есть острая необходимость в поездке, помните: количество пассажиров в личном автомобиле не должно превышать двух человек, исключения возможны только для близких родственников, - рассказывает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Во время поездок по Екатеринбургу и Свердловской области нужно задевать защитную маску, дезинфицировать руки.

Также в Свердловской области из-за низкого пассажиропотока сократили количество электричек на популярных направлениях. Подробнее – по ссылке.

В свердловском полицейском Главке напомнили, что не нужно перемещаться по улицам большими группами, а также о том, что при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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