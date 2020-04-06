В СКР назвали вероятную причину пожара с гибелью трех детей на Урале

6 Апр 2020 2020-04-06T12:30:40+03:00

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В Следственном комитете Свердловской области назвали возможную причину пожара в селе Елань Талицкого района на Среднем Урале.

По словам следователей, трагедию могло спровоцировать неосторожное обращение с огнем.

- Возгорание могло произойти в районе печи от неосторожного обращения с огнем. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Выясняются условия, в которых проживала данная семья, - рассказывают в СКР по Свердловской области. – Проверяется работа органов, осуществляющих контроль над семьей и полнота принятых мер по профилактике происшествий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771211" frameborder="0"></iframe> Комментарий СКР по пожару с гибелью детей в Елани.Видео: СУ СКР по Свердловской области

Трагедия произошла около двух часов ночи 5 апреля в деревянном доме по улице Ленина в селе Елань. В доме проживала многодетная семья: родители и пять детей, трое из них – 9-летний мальчик и две его младшие сестренки погибли от отравления продуктами горения.

- В семье есть еще двое мальчиков, которых доставили в больницу. Родители не пострадали, - уточнили в СКР. – Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771051" frameborder="0"></iframe> Место пожара, где погибли трое детей. Село Елань Талицкого района Свердловской области.Видео: СУ СКР по Свердловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU