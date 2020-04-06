Получил ожоги лица и рук: на уральском заводе на рабочего обрушился столб горячей пыли из плавильной печи

6 Апр 2020 2020-04-06T13:11:52+03:00

Рабочего с ожогами рук и лица срочно госпитализировали в одну из больниц Первоуральска

Его срочно госпитализировали в одну из больниц Первоуральска

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Утром в понедельник в Первоуральске, что в Свердловской области, на заводе «Динур» произошло ЧП, в результате которого пострадал один из рабочих.

- Старший плавильщик, находясь в цехе №2 участка плавленых материалов, выполнял работу по очистке оросительного кольца на электродуговой печи, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Произошел выброс горячей пыли, который поднял четырехметровую крышку печи, и через образовавшееся отверстие работник получил ожоги кистей руки и лица.

Его в срочном порядке доставили в одну из больниц города. Сейчас делом занялась прокуратура – она выясняет точные обстоятельства ЧП и проверит соблюдение требований ФЗ об охране труда на заводе.

- Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU