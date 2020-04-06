2020-04-06T12:09:14+03:00
Общество

За последнюю неделю марта из Екатеринбурга вывезли 300 тонн мусора и грязи

Сегодня на дорогах работают 392 рабочих
Мария Трапезникова
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За последнюю неделю марта из Екатеринбурга вывезли 300 тонн мусора и грязиЗа последнюю неделю марта из Екатеринбурга вывезли 300 тонн мусора и грязиФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последнюю неделю марта, с 23-го по 30-е числа, из Екатеринбурга коммунальщики вывезли 300 тонн различного мусора и грязи. Дорожники проводят круглосуточную санобработку улиц, тротуаров и других пешеходных зон, а также скверов, парков и лесопарков и дворов.

- В понедельник, 6 апреля, на улицы вывели 179 спецмашинх и вышли 392 рабочих. Пыль и грязь с тротуаров в этот день будут вычищать рабочие бригады с использованием шести аппаратов высокого давления, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Мы, кстати, рассказывали недавно, что в Орджоникидзевском районе рабочие уже начали обрабатывать остановки общественного транспорта от коронавируса, с использованием специального дезинфицирующего раствора «Дез-хлор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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За последнюю неделю марта из Екатеринбурга вывезли 300 тонн мусора и грязи