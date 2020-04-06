2020-04-06T11:52:10+03:00
Общество

ЕВРАЗ продолжает принимать меры по защите работников и их семей

Более 1000 человек, не задействованных в непрерывном производстве, переведены на удаленную работу
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Подготовка к обработке автобусовПодготовка к обработке автобусов
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На предприятиях ЕВРАЗа на Урале продолжается работа в условиях специальных мер.

Более 1000 человек, не задействованных в непрерывном производстве, переведены на удаленную работу, остальные трудятся в штатном режиме. Предпринимаются все возможные меры по созданию максимально безопасных условий для работников и экспертов старше 55-60 лет. Люди отправляются работать удаленно там, где это возможно, а для сотрудников старше 65 лет удаленный режим вводится в обязательном порядке.

На предприятиях Дивизиона «Урал» принято решение выдать защитные респираторы каждому работнику и членам их семей. Выдано уже 79 тысяч респираторов для домашнего использования.

«Убедительно прошу соблюдать необходимые меры предосторожности, применять защитные маски и чаще мыть руки. Не относитесь к своему здоровью легкомысленно, не выходите на улицу без особой на это необходимости, не поддавайтесь панике», - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Соблюдение дистантации в столовых ЕВРАЗ НТМК

Соблюдение дистантации в столовых ЕВРАЗ НТМК

Для санитарной обработки помещений закупаются бактерицидные рециркуляторы. 280 штук будут установлены на ЕВРАЗ КГОКе, 500 – на ЕВРАЗ НТМК. Первые приборы уже поступили на комбинаты.

На уральских предприятиях ЕВРАЗа закуплены 60 пирометров для измерения температуры на входе в управления и на проходных. В середине апреля поступят 20 тепловизоров. Алкотестеры на проходных и в корпусах управлений временно отключены. Все сотрудники, которые по специфике работы находятся в близком контакте с людьми, обеспечены защитными очками, перчатками, респираторами. Всем сторонним посетителям на входе в управление комбината выдаются защитные маски и одноразовые перчатки, установлены емкости с антисептиком.

В столовых, где питаются работники непрерывного производственного цикла, прорабатывается вопрос перехода на одноразовую посуду. Помещения дважды в день обрабатываются дезинфицирующими средствами и бактерицидными лампами. В очереди люди соблюдают дистанцию: на полу размещены ограничительные наклейки. Также в столовых продают продуктовые наборы, чтобы люди не ходили в магазины после смены и не подвергали себя опасности.

Антисептики в столовых

Антисептики в столовых

Все автобусы обрабатываются перед выходом на линию 2 раза в смену, водители выходят на смену в защитных масках.

Во всех дивизионах ЕВРАЗа организованы горячие телефонные линии.

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