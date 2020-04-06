Предприятиям ЖКХ запретили отключать у свердловчан тепло, воду и электричество

6 Апр 2020 2020-04-06T11:44:09+03:00

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В Свердловской области на всех предприятиях энергетики и ЖКХ продлили режим повышенной готовности до 30 апреля. Все это делается, чтобы не допустить перебоев в электро-, водо-, тепло- и газоснабжения во время самоизоляции.

- В указанный период на сетях и объектах энергоснабжения должно быть ограничено проведение всех ремонтов, влекущих отключение потребителей, за исключением работ аварийно-восстановительного характера и работ по предупреждению ЧС, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

Кроме того, предприятиям запретили на время карантина отключать жителей от газа, электричества и тепла. Если вдруг у вас что-то незаконно отключили, вы можете позвонить на «горячую линию» министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области: 8 (343) 358-18-10.

ИСТОЧНИК KP.RU